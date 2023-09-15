SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları sahaya çıkacak!

Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları sahaya çıkacak!

15.09.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Porto Riko voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları bu maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye Porto Riko voleybol maçı canlı izleme ekranı şimdiden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları'nın maç programı...

Türkiye Porto Riko voleybol maçı canlı olarak ekrana gelecek. is 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları grup etabında Proto Riko'nun dışında ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında Türkiye Porto Riko maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte, Türkiye Porto Riko voleybol maçının tarihi, saati ve canlı ekrana geleceği kanal...

100

TÜRKİYE PORTO RİKO VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 07.00'de oynanacak.

TÜRKİYE PORTO RİKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Porto Riko voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

f2

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

16 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül Pazar: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'a büyük zam! Maaşı ortaya çıktı...Okan Buruk'a büyük zam! Maaşı ortaya çıktı...
Listede bir Türk... İşte yılın futbolcusu adayları!Listede bir Türk... İşte yılın futbolcusu adayları!
Milli takımda olanlar oldu! 'Kuntz dönemi bitti' Yeni hoca bile belli...Milli takımda olanlar oldu! 'Kuntz dönemi bitti' Yeni hoca bile belli...
Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları trt voleybol maçı maçı voleybol maçı ne zaman yayınlanacak maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.