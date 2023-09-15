Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları sahaya çıkacak!

Türkiye Porto Riko voleybol maçı canlı olarak ekrana gelecek. is 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları grup etabında Proto Riko'nun dışında ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında Türkiye Porto Riko maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte, Türkiye Porto Riko voleybol maçının tarihi, saati ve canlı ekrana geleceği kanal...
Türkiye Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 07.00'de oynanacak.
Türkiye Porto Riko voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
16 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül Pazar: 07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika