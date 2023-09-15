Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları sahaya çıkacak!

Türkiye Porto Riko voleybol maçı canlı olarak ekrana gelecek. is 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları grup etabında Proto Riko'nun dışında ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru ile de karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında Türkiye Porto Riko maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte, Türkiye Porto Riko voleybol maçının tarihi, saati ve canlı ekrana geleceği kanal...

TÜRKİYE PORTO RİKO VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 07.00'de oynanacak.

TÜRKİYE PORTO RİKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Porto Riko voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

16 Eylül Cumartesi: 07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül Pazar: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

