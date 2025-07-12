Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul'a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen Orkun Kökçü transferini İstanbul'a getirdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Orkun Kökçü, röportaj esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"AİLESİNE GÖSTERDİKLERİ DİK DURUŞTAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Orkun'a, ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Hepimize hayırlı olsun.

"DÜNYADA ÇOK TAKIM İSTEDİ"

Orkun'un babası Halis Kökçü: "Orkun için dünyada çok fazla alternatif vardı fakat Orkun'un tek olmak istediği yer Beşiktaş'tı. Orkun, mutlu olduğu yerde."

ORKUN KÖKÇÜ TÜM TAKIMLARI REDDETTİ

Benfica'dan ayrılık kararı veren Orkun Kökçü; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisine teşekkür ederek Liverpool'u da reddetmişti. Çocukluk aşkı olduğu bilinen Beşiktaş'a imza atmak için birçok konudan taviz veren Orkun, hayalim dediği Beşiktaş'a imzayı attı.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Orkun Kökçü'yü karşılamaya giden binlerce Beşiktaş taraftarı o anları ölümsüzleştirdi. Atatürk Havalimanı'na akın eden siyah-beyazlılar Orkun Kökçü'ye görkemli bir karşılama yaptı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI ASILDI

Çocukluğundan beri ailecek Beşiktaşlı olan Orkun Kökçü'nün fotoğrafları, havalimanı çevresindeki alanlara yerleştirildi.