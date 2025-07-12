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Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul'a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı milli futbolcu Orkun Kökçü'yü İstanbul'a getirdi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı bonservis ödenen oyuncusu olan (30 milyon Euro) Orkun Kökçü'yü binlerce taraftar karşıladı.

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul'a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı
Emre Şen

Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen Orkun Kökçü transferini İstanbul'a getirdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı 1

Orkun Kökçü, röportaj esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"AİLESİNE GÖSTERDİKLERİ DİK DURUŞTAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı 2

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Orkun'a, ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Hepimize hayırlı olsun.

"DÜNYADA ÇOK TAKIM İSTEDİ"

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı 3

Orkun'un babası Halis Kökçü: "Orkun için dünyada çok fazla alternatif vardı fakat Orkun'un tek olmak istediği yer Beşiktaş'tı. Orkun, mutlu olduğu yerde."

ORKUN KÖKÇÜ TÜM TAKIMLARI REDDETTİ

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı 4

Benfica'dan ayrılık kararı veren Orkun Kökçü; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisine teşekkür ederek Liverpool'u da reddetmişti. Çocukluk aşkı olduğu bilinen Beşiktaş'a imza atmak için birçok konudan taviz veren Orkun, hayalim dediği Beşiktaş'a imzayı attı.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı 5

Orkun Kökçü'yü karşılamaya giden binlerce Beşiktaş taraftarı o anları ölümsüzleştirdi. Atatürk Havalimanı'na akın eden siyah-beyazlılar Orkun Kökçü'ye görkemli bir karşılama yaptı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI ASILDI

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı 6

Çocukluğundan beri ailecek Beşiktaşlı olan Orkun Kökçü'nün fotoğrafları, havalimanı çevresindeki alanlara yerleştirildi.

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Orkun Kökçü beşiktaş
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