YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye, Rodos Başkonsolosluğunda çalışan personelin hapis cezasına çarptırılmasını kınadı

Türkiye, Rodos Başkonsolosluğunda çalışan personelin hapis cezasına çarptırılmasını kınadı

15.12.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Rodos Başkonsolosluğunda çalışan personelin hapis cezasına çarptırılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan personelin casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana üç gündür devam eden duruşması neticesinde, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmeli sekreterin 18 Aralık 2020'de tutuklanmasıyla Yunanistan basınında kamuoyunu ve adaleti baskı altına almaya yönelik temelsiz haber ve değerlendirmelerin yayınlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Üç gündür Rodos’ta devam eden duruşmada, uluslararası hukuk ve devletler özel hukuku dahil, hukukun tüm temel ilkeleri ayaklar altına alınmış, yapılan usul ihlalleriyle savunma hakkı dahi ihlal edilmiş; savcı ve mahkeme heyeti önyargılı bir tutumla hareket etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararın açıklanmadan Yunan basınında yer aldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme kararının daha açıklanmadan Yunan basınında yer bulması da yürütülen sürecin usulsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Personelimizin haklarının korunması amacıyla, Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir."

- Tutuklanması kınanmıştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 18 Aralık 2020'de yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerinin de ihlal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
Beypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtıBeypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtı
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:49
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Anadeva Eczanesi
Cankaya
Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Cankat Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Emek Şifa Eczanesi
Cankaya
Halide Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.