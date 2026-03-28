Türkiye-Romanya maçında Ali Koç'a öpücük! Tribündeki o anlar günler sonra ortaya çıktı...

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Romanya engelini tek golle geçen A Milli Futbol Takımımız, sadece sahadaki mücadelesiyle değil, tribünlerdeki renkli anlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Zorlu mücadeleyi tribünden takip edenler arasında yer alan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bulunduğu bölümde yaşanan ilginç bir diyalog, maçtan günler sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A SÜRPRİZ ÖPÜCÜK!

Milli coşkunun zirve yaptığı anlarda, tribündeki bir taraftarın protokol veya VIP bölümüne doğru yönelerek Ali Koç'a seslendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Taraftarın eski başkana sevgi gösterisinde bulunup öpücük göndermesi, etraftakileri de gülümsetti.

GÜNLER SONRA VİRAL OLDU

Karşılaşma sırasında gözden kaçan ancak taraftarın kendi kaydettiği veya başka bir açıdan çekilen bu ilginç görüntüler, maçtan günler sonra internete düştü. Kısa sürede elden ele yayılan video, X (Twitter) ve Instagram'da viral olurken, futbolseverler bu samimi etkileşimi paylaşıp sayısız yorumda bulundu. Milli heyecanın arasında yaşanan bu ufak ve tebessüm ettiren diyalog, futbolun sadece yeşil sahada değil, tribünlerde de ne kadar renkli hikayeler barındırdığını bir kez daha gösterdi.