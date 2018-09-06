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Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan yayınlanacak belli oldu mu? Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya'nın milli futbol takımları, UEFA'nın Uluslar Ligi olarak başlattığı yeni organizasyonda karşı karşıya geliyor. Türkiye - Rusya maçının saati yaklaşırken futbolseverler hangi kanaldan yayınlanacak merak ediyorlar. Türkiye ve Rusya, UEFA Uluslar Ligi turnuvasında İsviçre ile birlikte B ligi 2. grubunda yer alıyor. Peki Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan yayınlanacak belli oldu mu? Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan yayınlanacak belli oldu mu? Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Rusya futbol milli takımları, 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da karşılaşacaklar. Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Türkiye - Rusya maçı yayıncı kanalı henüz belli değil. Bu maçı yayınlanacak diğer ulusal kanalların bazıları şöyle; Sport 24 Extra, beIN Sports Connect, SKY Go, Supertsport 5, Optus Sport, Eleven Sports, Astro GO, SL2G, SKY HD, ESPN+, SportKlub, Polsat Sport Extra, TV2 Sport Premium...

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile geride kalan haziran ayında deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, 10 Eylül Pazartesi günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ TURNUVA DETAYLARI

A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C Liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek.

A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar, kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NIN RUSYA MAÇI ADAY KADROSU

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Fakat son dakikada gelen habere göre Beşiktaş kulübünde forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

RUSYA MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

A Milli Takımımızın 7 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Ilya Kutepov'un yerine aday kadroya Rubin Kazan'dan Igor Sorokin'i aldı.

Rusya Milli Takımı teknik direktörü Stanislav Çerçesov tarafından belirlenen Türkiye maçı aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Marinato Guilherme (Lokomotiv Moskova), Andrei Lunev (Zenit St Petersburg), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: Georgiy Dzhikia (Spartak Moskova), Igor Sorokin (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Elmir Nabiullin (Zenit St. Petersburg), Igor Smolnikov (Zenit St. Petersburg), Roman Neustadter (Fenerbahçe), Konstantin Raush (Dinamo Moskova), Andrey Semenov (Ahmat Grozni), Mario Fernandez (CSKA Moskova)

Orta Saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Dmitry Stotsky (Krasnodar), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Alexander Erokhin (Zenit St. Petersburg), Daler Kuzyaev (Zenit St. Petersburg), Alexei Ionov (FC Rostov), Ruslan Kambolov (Rubin Kazan), Pavel Mogilevets (Rubin Kazan), Denis Cheryshev (Valencia), Anton Shvets (Ahmat Grozni)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit St. Petersburg), Anton Zabolotniy (Zenit St. Petersburg), Dmitry Poloz (Rubin Kazan)

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