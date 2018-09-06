Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan yayınlanacak belli oldu mu? Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Rusya futbol milli takımları, 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da karşılaşacaklar. Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Türkiye - Rusya maçı yayıncı kanalı henüz belli değil. Bu maçı yayınlanacak diğer ulusal kanalların bazıları şöyle; Sport 24 Extra, beIN Sports Connect, SKY Go, Supertsport 5, Optus Sport, Eleven Sports, Astro GO, SL2G, SKY HD, ESPN+, SportKlub, Polsat Sport Extra, TV2 Sport Premium...

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile geride kalan haziran ayında deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, 10 Eylül Pazartesi günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ TURNUVA DETAYLARI

A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.