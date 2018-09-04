Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye - Rusya maçı ile A Milli Takımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesi başlıyor. 2014 yılında alınan bir kararla oluşturulan UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye A Milli Takımı, B ligi 2. grubunda yer alıyor. Türkiye'nin bulunduğu grupta Rusya ve İsviçre bulunuyor. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Rusya maçı aday kadrolarında kimler yer alıyor?
Türkiye ile Rusya futbol milli takımları, 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da karşılaşacaklar. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlacağı henüz belli olmadı.
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Fakat son dakikada gelen habere göre Beşiktaş kulübünde forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
A Milli Takımımızın 7 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Ilya Kutepov'un yerine aday kadroya Rubin Kazan'dan Igor Sorokin'i aldı.
Rusya Milli Takımı teknik direktörü Stanislav Çerçesov tarafından belirlenen Türkiye maçı aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Marinato Guilherme (Lokomotiv Moskova), Andrei Lunev (Zenit St Petersburg), Anton Shunin (Dinamo Moskova)
Defans: Georgiy Dzhikia (Spartak Moskova), Igor Sorokin (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Elmir Nabiullin (Zenit St. Petersburg), Igor Smolnikov (Zenit St. Petersburg), Roman Neustadter (Fenerbahçe), Konstantin Raush (Dinamo Moskova), Andrey Semenov (Ahmat Grozni), Mario Fernandez (CSKA Moskova)
Orta Saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Dmitry Stotsky (Krasnodar), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Alexander Erokhin (Zenit St. Petersburg), Daler Kuzyaev (Zenit St. Petersburg), Alexei Ionov (FC Rostov), Ruslan Kambolov (Rubin Kazan), Pavel Mogilevets (Rubin Kazan), Denis Cheryshev (Valencia), Anton Shvets (Ahmat Grozni)
Forvet: Artem Dzyuba (Zenit St. Petersburg), Anton Zabolotniy (Zenit St. Petersburg), Dmitry Poloz (Rubin Kazan)
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