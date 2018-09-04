Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye - Rusya maçı ile A Milli Takımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesi başlıyor. 2014 yılında alınan bir kararla oluşturulan UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye A Milli Takımı, B ligi 2. grubunda yer alıyor. Türkiye'nin bulunduğu grupta Rusya ve İsviçre bulunuyor. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Rusya maçı aday kadrolarında kimler yer alıyor?

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Rusya futbol milli takımları, 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da karşılaşacaklar. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlacağı henüz belli olmadı.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NIN RUSYA MAÇI ADAY KADROSU

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Fakat son dakikada gelen habere göre Beşiktaş kulübünde forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor: