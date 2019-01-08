Türkiye şampiyonu eski milli sporcu, mazot hırsızlığından yakalandı

Olay, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çağlayan mevkiinde yaşandı. Olaya karışan ve daha sonra pişman olup kendilerini ihbar eden D.D.’nin mahkemedeki ifadesine göre; kiralık araçla şehir içinde gezintiye çıkan U.K.B. (34), M.K. (27), B.P. (24) ve D.D. (25) adlı arkadaşlar, daha sonra kafaları çekmek için aldıkları içki ile ormanlık alana gittiler. Alkol aldıktan sonra Yenicuma Mahallesi’ne giden ve haftalık semt pazarının kurulduğu yerde boş bir bidon bulan 4 arkadaş, saatler gece 24.00 sularını gösterdiğinde buradaki araçların yakıt depolarının kapaklarını kontrol etmeye başladı. Depo kapaklarını açmayı beceremeyen ve umduklarını bulamayan arkadaşlar, tekrar bir büfeye giderek alkol almaya devam ettiler.

ÖNCE BİDONLARI SONRA MAZOT ÇALDILAR

Şanslarını bir kez daha denemek için bu kez Maçka yoluna giden 4 arkadaş, gözlerine kestirdikleri bir şantiyenin önünde durdu. Yanlarında getirdikleri 25 litrelik bidonu şantiyede bulunan iş makinesinin deposundan çektikleri mazotla dolduran arkadaşlar, bidonun kapağı olmadığı için mazotu kiraladıkları aracın deposuna boşalttı.