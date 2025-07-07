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Türkiye 8 şehit askerine gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti

Pençe-Kilit Harekatı’nda 2022’de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmaları sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Fenalaşan askerler hastaneye kaldırılırken, gelen 8 şehit haberi Türkiye'yi kahretti. 7'den 70'e herkes şehitler için gözyaşı dökerken, Amedspor’un sosyal medyada yaptığı “Bizimkilerin keyfi yerinde” paylaşımı tepki çekti.

Türkiye 8 şehit askerine gözyaşı dökerken Amedspor'un paylaşımı tepki çekti
Devrim Karadağ

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022’de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla, terörden arındırılan 852 rakımlı tepede yer alan bir mağarada arama çalışması başlatıldı.

METAN GAZI ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE 5 ASKER ŞEHİT OLDU

Arama-tarama faaliyetleri sırasında mağarada görevli 19 asker metan gazına maruz kaldı.

Fenalaşan askerler derhal hastaneye sevk edilirken, ne yazık ki 5 askerimiz metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit oldu.

Türkiye 8 şehit askerine gözyaşı dökerken Amedspor un paylaşımı tepki çekti 1

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Bir acı haber de sabah saatlerinde geldi. MSB'den yapılan açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiği duyuruldu.

AMDSPOR'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM: BİZİMKİLERİN KEYFİ YERİNDE

Yaşanan bu vahim olayın ardından Amedspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Türkiye 8 şehit askerine gözyaşı dökerken Amedspor un paylaşımı tepki çekti 2

8 askerimizi kaybettiğimiz gün yapılan paylaşımda, "Bizimkilerin keyfi yerinde" ifadeleri kullanıldı.

Amedspor'un bu paylaşımına çok sayıda tepki yorumu geldi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker amedspor
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