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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bu ay 4,8 milyon lira dağıttı

03.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bu ay 4,8 milyon lira dağıttı

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine, bu ay yaklaşık 4,8 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda, 3 bin 189 kişiye aylık 1500'er lira ödeniyor.

Vakıf tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazilerine mart ayında 4 milyon 468 bin 500 lira ödendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay 138 bin lira yatırıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan Mart 2022'de toplam 183 bin lira ödeme yapıldı.

Böylece, Mart 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödemede bulundu.

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