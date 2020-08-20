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Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim'de Gaziantep'te oynanacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.08.2020 23:11 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında 14 Ekim'de yapılacak milli maçın, kentte oynanacağını açıkladı.

Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim'de Gaziantep'te oynanacak

Davut Gül, Kalyon Stadı'nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep Futbol Kulübüne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu.

Gül, maçın Gaziantep'te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile diğer ilgililere de teşekkür etti. (AA)

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