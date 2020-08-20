Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim'de Gaziantep'te oynanacak

Davut Gül, Kalyon Stadı'nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep Futbol Kulübüne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu.

Gül, maçın Gaziantep'te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile diğer ilgililere de teşekkür etti. (AA)

