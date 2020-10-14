Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye-Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye-Sırbistan maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye-Sırbistan maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nun 4. maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan’ı konuk edecek. Rakibiyle gruptaki ilk maçında golsüz berabere kalan ay-yıldızlılar, 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sırbistan ise 1 puanla son sırada bulunuyor. Gruptan çıkmak için iki takım kıyasıya mücadele edecek.

Almanya ile oynanan hazırlık maçında 3-3’lü skorla sahasında berabere kalan ay-yıldızlı ekip son maçında lider Rusya ile Moskova’da mücadele etti. Rusya deplasmanından 1-1’lik skorla dönen Türkiye, kendi evinde Sırbistan’ı ağırlayacak. Peki Türkiye-Sırbistan maçı hangi kanalda şifresi yayınlanacak? İşte Türkiye-Sırbistan maçına dair detaylar...

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan, Macaristan ve Rusya’yla oynadığı üç maçtan 2 puan alan Türkiye, grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Sivas’ta oynanan Macaristan-Türkiye karşılaşmasını 1-0 kaybeden milliler, Sırbistan’la da deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Üçüncü maçında Rusya deplasmanında 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Grubun dördüncü karşılaşması olan Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim Çarşamba saat 21.45’te başlayacak. Milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1’den izleyebilecek. Türkiye- Sırbistan maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.