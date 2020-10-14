Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye-Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye-Sırbistan maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye-Sırbistan maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nun 4. maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan’ı konuk edecek. Rakibiyle gruptaki ilk maçında golsüz berabere kalan ay-yıldızlılar, 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sırbistan ise 1 puanla son sırada bulunuyor. Gruptan çıkmak için iki takım kıyasıya mücadele edecek.
Almanya ile oynanan hazırlık maçında 3-3’lü skorla sahasında berabere kalan ay-yıldızlı ekip son maçında lider Rusya ile Moskova’da mücadele etti. Rusya deplasmanından 1-1’lik skorla dönen Türkiye, kendi evinde Sırbistan’ı ağırlayacak. Peki Türkiye-Sırbistan maçı hangi kanalda şifresi yayınlanacak? İşte Türkiye-Sırbistan maçına dair detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan, Macaristan ve Rusya’yla oynadığı üç maçtan 2 puan alan Türkiye, grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Sivas’ta oynanan Macaristan-Türkiye karşılaşmasını 1-0 kaybeden milliler, Sırbistan’la da deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Üçüncü maçında Rusya deplasmanında 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Grubun dördüncü karşılaşması olan Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim Çarşamba saat 21.45’te başlayacak. Milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1’den izleyebilecek. Türkiye- Sırbistan maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol takımın Türk Telekom Arena Stadyumu’nda Sırbistan’ı ağırlayacağı maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov’un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.
Ljubisa Tumbakovic teknik direktörlüğündeki Sırbistan Milli takımının muhtemel 11’i: Rajkovic, Maras, Milenkovic, Mitrovic, Gudelj, Maksimovic, Miladenovic, Gacinovic, Ljajic, Radonjic, Jovic..
Şenol Güneş teknik direktörlüğünde yönetilen Türkiye Milli Futbol takımının muhtemel 11’i: Mert Günok, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Emre Kılınç, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz..
Türkiye-Sırbistan arasında oynanacak olan maçta ay-yıldızlı ekibin kadrosunda sakatlığı nedeniyle çıkartılan Kaan Ayhan ve Rusya maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak yer almayacak. Rusya maçında sakatlanan Efecan Karaca da bu maçta forma giyemeyecek. Maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş yaptığı basın açıklamasında Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacağını açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri gölgesinde spor faaliyetlerinin seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Türkiye-Sırbistan maçında Türk Telekom Stadyumu’ndaki localara yüzde 50 oranında seyirci alınacağı ifade edildi. Stadyumda bilet satışı olmayacak ve toplu taşımayla gelen seyirciler maça alınmayacak. Localarda sadece Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli seyirciler yer alabilecek.
Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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