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Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Filenin Sultanları yarı finalde)

03.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye voleybol yarı final maçı için milyonlar nefesini tuttu. Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları rüzgar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Fransa ve Sırbistan arasındaki mücadelede galip gelen taraf Sırbistan olunca 7’de 7 galibiyetle tarih yazan ay-yıldızlı takımın rakibi de belli oldu. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Filenin Sultanları yarı finalde)

Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa'yı 3-1'le geçen Sırbistan, Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final maçı bu akşam (3 Eylül 2021) Belgrad'da oynanacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına, Sırbistan ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE İÇİN ZORLU SINAV

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.

MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Sırbistan yarı final maçı 18.00'den itibaren TRT 1'den canlı yayınlanacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

İKİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİ

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Voleybol Şampiyonası
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