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Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti

13.11.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Son Avrupa şampiyonu Sırbistan bu galibiyetle turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan maçta son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Türkiye karşısında ilk seti 25-18 aldı.

Filenin Efeleri beş sayı geriye düştüğü ikinci ve üçüncü setleri 25-22 kazanarak öne geçti.

Sırbistan dördüncü seti 25-23 alınca final setine geçildi.

Beşinci seti 15-12 alan Sırbistan çeyrek finale yükselen takım oldu.

Türkiye, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Finlandiya'da oynadığı ilk üç maçı kazanmıştı.

Filenin Efeleri; Rusya ve İspanya'yı 3-1, Kuzey Makedonya'yı da 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye daha sonra ise Hollanda'ya 3-1, Finlandiya'ya ise 3-2 yenilerek grubu üçüncü sırada tamamlamış ve A Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyetle ev sahibi Polonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Sırbistan'la eşleşmişti.

Turnuvada şu ana kadar Sırbistan'la birlikte Rusya, Polonya, İtalya, Hollanda ve Almanya da çeyrek finale yükseldi.

Son çeyrek finalistler Pazartesi günü oynanacak Slovenya-Hırvatistan ve Fransa-Çek Cumhuriyeti maçları sonrası belli olacak.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları Salı ve Çarşamba günleri Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak.

Cumartesi günü oynanacak yarı final maçları ile Pazar günü oynanacak üçüncülük ve final maçlarına ise Polonya ev sahipliği yapacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

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