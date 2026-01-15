SPOR

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdıran milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek.

Emre Şen

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda karşılaştığı Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenecek turnuvanın ilk turunda 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları, 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

