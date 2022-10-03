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Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

03.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne şehrinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında bölgesel yönetim yetkililerinin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Somali başsağlığı

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