Türkiye, Süper Lig manzaralı o evi konuşuyor! Pendikspor - Fenerbahçe maçı öncesi ortaya çıktı! 'Stadyumun içinde bir loca gibi!'

Pendikspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. 2500 kişi kapasiteli Pendik Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Stadyumun hemen yanında bulunan ev, sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekti.

LOCA GİBİ EV!

Show Haber'in derlediği haberde Pendikspor Stadyumu'nun zeminini net şekilde gören ev adeta bir loca gibi...

"SÜPER LİG MANZARALI"

Elçi ailesinin evi taraftarların gündeminde yer alırken, sosyal medyada da "Süper Lig manzaralı ev" yorumları yapıldı.

"HİÇ BİLET KALMADI"

Ev sahibi ise yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarları evimizin kapısını çalacak gibi görünüyor. Maçları her zaman izliyoruz, güzel görünüyor. Pendikspor'u da zevkle izliyoruz. Bu hafta büyük bir maç var, onu izleyeceğiz. Oğlum, ailem, hepimiz Fenerbahçeliyiz. Maalesef evde yer yok, biletler satıldı. Hiç bilet kalmadı. Formalarımızı giyip tezahürat yapacağız, mini bir tribün diyelim buraya." ifadelerini kullandı.

Pendikspor ile Fenerbahçe, 29 Ekim Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.





