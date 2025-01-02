Türkiye Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncusuydu! Şimdilerde cebinde yemek parası bile kalmadı! Yetkililerden yardım istiyor...

Bir dönem futbol dünyasına damga vuran isimlerden Asamoah Gyan'ın son durumu görenleri şaşkına uğrattı. Cebinde parası kalmayan eski futbolcu canlı yayın açıp takipçilerinden para istedi.
2017-2020 sezonları arasında Kayserispor'un rekor maaş ödediği ve o dönem en çok kazanan futbolculardan biri olan Asamoah Gyan'ın banka hesabındaki para görenleri şaşırttı.
Açtığı canlı yayında banka hesabındaki parayı gösteren Asamoah Gyan, 597 sterlinlik parası kaldığını söyledi. İngiltere'de yaşayan Asamoah Gyan, yetkililerden yardım istiyor.
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