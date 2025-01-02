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Türkiye Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncusuydu! Şimdilerde cebinde yemek parası bile kalmadı! Yetkililerden yardım istiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.01.2025 16:40
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Kayserispor'un 2017-2020 sezonları arasında rekor maaşla transfer ettiği Asamoah Gyan'ın banka hesabında para kalmadı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Asamoah Gyan, takipçilerinden para istedi.

Türkiye Süper Ligi'nin en çok kazanan oyuncusuydu! Şimdilerde cebinde yemek parası bile kalmadı! Yetkililerden yardım istiyor...

Bir dönem futbol dünyasına damga vuran isimlerden Asamoah Gyan'ın son durumu görenleri şaşkına uğrattı. Cebinde parası kalmayan eski futbolcu canlı yayın açıp takipçilerinden para istedi.

KAYSERİSPOR'DA YILDIZLAŞMIŞTI

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2017-2020 sezonları arasında Kayserispor'un rekor maaş ödediği ve o dönem en çok kazanan futbolculardan biri olan Asamoah Gyan'ın banka hesabındaki para görenleri şaşırttı.

1 AYLIK YEMEK PARASI BİLE YOK

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Açtığı canlı yayında banka hesabındaki parayı gösteren Asamoah Gyan, 597 sterlinlik parası kaldığını söyledi. İngiltere'de yaşayan Asamoah Gyan, yetkililerden yardım istiyor.

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