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Türkiye tarihinde ilke imza atan sürat patenci Bozdağ'a Erzurum'da coşkulu karşılama

AA AA
29.01.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ, Erzurum'da davul zurnayla karşılandı.

Türkiye tarihinde ilke imza atan sürat patenci Bozdağ'a Erzurum'da coşkulu karşılama

Milli sporcu Bozdağ'ı, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Bozdağ'ın anne-babası, arkadaşları ile yakınları, Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

Gençlik Spor İl Müdürü Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Muhammed'in elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bu başarıların kentte 2011 yılında yapılan tesislerin meyveleri olduğunu ifade eden Öztürk, "Furkan'dan sonra Muhammed de yapmış olduğu başarıyla bu işin güzel bir şekilde gittiğini, daha da başarılı olacağı kanısındayım. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu TOHM projesi de çok önemli. Bu projelerle birlikte çocukların yapmış olduğu başarılar önemli bizim için. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Muhammed ve ailesini tebrik ediyorum." dedi.

Milli sporcu Muhammed Bozdağ ise 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 39 sporcu arasında 2. olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de bir ilk, tarih yazdık. Türkiye de bir ilki yaşattığım için mutluyuz, gururluyuz. Binlerce sporcu içinde Türk bayrağını dalgalandırmak onur ve gurur verici bir durum. Gençlik ve Spor Bakanlığına, federasyonumuza ve il müdürümüze çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bozdağ, 2021 yılında "2024 Kış Olimpiyatları'nda madalya istiyorum" diye bir röportaj verdiğini hatırlatarak, hedefine ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

HEDEF 2026 OLİMPİYATLARI

Yeni başarılar elde etmek için daha çok çalışacağını vurgulayan Bozdağ, "Önümüzdeki kamplarda iyi çalışarak 2026 Olimpiyatları'nda gümüş madalya değil de altın madalya kazanmak istiyorum. Orada da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Artur Sultangaliyev de tarihi bir başarı elde ettikleri için gururlu olduğunu anımsatarak, "Çok mutluyuz Türkiye ilk defa Gençlik Olimpiyatları'nda tarihi bir madalya kazandı. Muhammed ile beraber 3 senedir milli takımda çalışıyorum. Kendisi gerçekten istekliydi, biz inandık her mesafe öncesi taktikler yaptık. Her sporcunun hataları olabilir, taktik olarak hataları yakaladık ve finalde de 2. olup gümüş madalya kazandık. İnşallah hedefimiz Büyük Olimpiyatlar 2026 Milano, o olimpiyatlarda da bu gençlerle güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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