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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yılın ilk yarısında 4,4 milyar lira kredi kullandırdı

23.07.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa: - "Ülkemizde ilk defa çoklu ZİHA kullanımı ile ilaçlama yapılmasına vesile olan şirketimizin yine bu teknolojinin yaygınlaştırılmasına yönelik hamleleri mevcut. 2022 yılı itibarıyla daha fazla sayıda ZİHA ile Türk tarımına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" - "Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz"

EREN BOZKURT - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, ocak-haziran döneminde 4,4 milyar lira kredi kullandırdıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Arpa, AA muhabirine, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çalışma kapsamında, geniş tarım alanlarının zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) çoklu uçuş yapılarak ilaçlama denemesinin başarıyla tamamlandığını ifade eden Arpa, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Arpa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçenlerde Genel Müdürümüzün de katılımıyla çoklu ilaçlama yöntemiyle Samsun'da çeltik tarlaları ilaçlandı. ZİHA, geleneksel yöntemlere nazaran insan sağlığı, su, ilaç ve zaman tasarrufu ile ürünlerin ilaçlama sırasında zarar görmesini engelleyen, dolayısıyla maliyeti olumlu yönde etkileyen bir çözüm. Ben bu uygulamaları Türk tarımına kazandıran TARNET ve TKDK şirketimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde ilk defa çoklu ZİHA kullanımı ile ilaçlama yapılmasına vesile olan şirketimizin yine bu teknolojinin yaygınlaştırmasına yönelik hamleleri mevcut. Allah nasip ederse 2022 yılı itibarıyla daha fazla sayıda ZİHA ile Türk tarımına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

- "Yıl sonuna kadar 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz"

Davut Arpa, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl itibarıyla 8,2 milyar liralık bir kredi kullandırdık. Bu yıl itibarıyla ilk 6 ayda kullandırmış olduğumuz kredi 4,4 milyar lira. Son dönemlerde hayata geçirdiğimiz sabit faizli kredi uygulamasının bunun içerisindeki payı 2,1 milyar lira. Yani çiftçilerimiz krediyi kullandıklarında daha önce sıkça karşılaştığımız eleştiri ve şikayet değişken faiz oranlarıydı. Bu yıl itibarıyla sayın genel müdürümüzün talimatıyla hayata geçen sabit faizli kredi uygulamamız söz konusu. Kullandırmış olduğumuz toplam kredinin içerisindeki payı da yaklaşık yüzde 50, yani 2,1 milyar lira. Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz."

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