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Türkiye Tekvando Şampiyonası, 18-22 Ocak'ta Konya'da yapılacak

05.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tekvando Şampiyonası, 18-22 Ocak'ta Konya'da yapılacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, şampiyona, 18-22 Ocak'ta Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılacak.

Salgın önlemleri dikkate alınarak düzenlenecek organizasyon, erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.

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