YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Tenis Federasyonunda Cengiz Durmuş güven tazeledi

Türkiye Tenis Federasyonunda Cengiz Durmuş güven tazeledi

30.10.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel kurulda 142 delegenin oyunu alan Durmuş, federasyon başkanlığı görevine yeniden getirildi

Türkiye Tenis Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Cengiz Durmuş seçildi.

Ankara'daki The Green Park Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 142 delegenin oyunu alan Durmuş, başkanlık görevine yeniden getirildi. Diğer aday Osman Tural 58 oyda kalırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Cengiz Durmuş başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Adem Kaya, Ayşe Ayda Uluç, Baran Sevişoğlu, Bülent Necimoğlu, Cem Tınaz, Mehmet Fatih Can, Ferhat Nasıroğlu, Furkan Karakaş, Gürsel Tuna, İbrahim Okumuş, Muhammed Mehdi Kasapoğlu, Murat Altun, Yasemin Gebeş, Yunus Arıncı.

Yeniden başkanlığa seçilen Cengiz Durmuş, genel kurulda yaptığı konuşmada, düzenledikleri turnuvalarla tenisi Türkiye'nin dört bir tarafına yaydıklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri turnuvalar hakkında delegelere bilgiler veren Durmuş, sporcu, antrenör, hakem ve kulüp sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Yeni dönemde Ankara'ya federasyon binasının da yer aldığı önemli bir tenis merkezini kazandıracaklarının altını çizen Durmuş, destekleri için delegelere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturulduTrabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:37
İkindi
15:29
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cumartesi

Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Fitofarm Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Kardelen Eczanesi
Cankaya
Köşem Eczanesi
Cankaya
Miray Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.