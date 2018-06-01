Türkiye - Tunus maçında Cenk Tosun kırmızı kart gördü!

Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı.
Cenk Tosun kulübeden çıkıp babası ve ailesiyle tartışan taraftarlara tepki gösterip el kol hareketleri yaptı.
Cenk'i bu dakikalarda ne arkadaşları, ne teknik heyet ne de Milli Takım yetkilileri tutabildi. Cenk Tosun'un 60.dakikadaki öfkesi üzerine öyle ki karşılaşma durdu.
Bunun üzerine Cenk Tosun kırmızı kart görürken, yıldız golcünün ailesinin bulunduğu tribüne TFF'nin özel güvenlikleri gönderildi.
Galatasaray, Oğuzhan Özyakup'un menajeri ile transfer görüşmesi yaptı!
Anderson Talisca'nın menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor iddiası
Şenol Güneş: Birinci forvetim Larin
Neustadter'den Aykut Kocaman itirafı!
Aziz Yıldırım: Terraneo, Capello ve Kloop olmayınca Vitor Pereira'yı getirdi
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
Bolt yeniden sahalara dönüyor
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Trabzonspor'a Kucka piyangosu
Okuyucu Yorumları 0 yorum