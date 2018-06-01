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Türkiye - Tunus maçında Cenk Tosun kırmızı kart gördü!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 01.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Türkiye-Tunus hazırlık maçının 59. dakikasında Cenk Tosun, tribünlerden kendisine karşı söylenen bir söze çok sinirlendi. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Maçın hakemi de yaşanan olayların ardından Cenk Tosun'a kırmızı kart gösterdi.

Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı.

Cenk Tosun kulübeden çıkıp babası ve ailesiyle tartışan taraftarlara tepki gösterip el kol hareketleri yaptı.

Cenk'i bu dakikalarda ne arkadaşları, ne teknik heyet ne de Milli Takım yetkilileri tutabildi. Cenk Tosun'un 60.dakikadaki öfkesi üzerine öyle ki karşılaşma durdu.

Bunun üzerine Cenk Tosun kırmızı kart görürken, yıldız golcünün ailesinin bulunduğu tribüne TFF'nin özel güvenlikleri gönderildi.

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