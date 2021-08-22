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Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, trafik kazasında yaralandı

22.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Tural'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

B.B'in kullandığı 09 BC 267 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 35 BFP 94 plakalı minibüs, dün Senirkent-Yalvaç kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Suat Tural, yaralandı. Yaralılar, ambulansla Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Tural'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan geçmiş olsun mesajı

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Isparta'da geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakıma alınan Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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