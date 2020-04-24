Türkiye turizm tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Türkiye'nin turizm değerlerinin yurtdışı tanıtım çalışmaları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecine özel geliştirilen stratejilerle hız kesmeden hayata geçiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin global pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), bugünkü gündemi yönetirken, süreç sonrası sektörün hızlı toparlanmasına katkıda bulunacak stratejileri de planlamaya ve hayata geçirmeye devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, Türkiye'nin, bir turizm markası olarak, "ilk akla gelen, sağlık açısından güvenli, etkileyici ve tercih edilen tatil ülkesi" algısını sürdürme hedefiyle iletişim çalışmalarını planladıklarını belirtti.

Sektörün zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Yağcı, "Bu süreçte TGA olarak bugünkü gündemi yönetirken, gelecek dönemin iletişim stratejilerini planlamaya, aksiyonlar almaya başladık. Bu doğrultuda ilk adım olarak insanların duygulara yönlenebilecekleri çatı bir söylemle 'Türkiye'nin her zaman onların yanında olduğu' mesajını vurgulamayı amaçlayan 'togethertoday' konseptimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı. Yağcı, bu zor dönemde birlik olma duygusunun önemini ön plana taşıyan "togethertoday" manifesto filmini yayınladıklarını ve tüm iletişim çalışmalarını "togethertoday" çatısı altında topladıklarını bildirdi.