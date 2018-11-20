SPOR

Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.11.2018 22:48 | Son Güncelleme

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmesinin ardından hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaştı. Ukrayna maçında protesto sesleri yükseldi. Antalya'da tribünleri dolduran taraftarlar, Ukrayna maçının ikinci yarısında Türkife Futbol Federasyonu'nu ve Mircea Lucescu'yu istifaya davet ettiler.

Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

A Milli takım Antalya'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya geldi. Antalya'da Milli takımı desteklemeye gelen taraftarlar maçın sonlarına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Lucescu'yu istifaya davet etti.

Antalya'da oynanan Türkiye - Ukrayna maçında milli takımı desteklemeye gelen taraftarlar, ortaya konan futbola tepki gösterdi ve maçın sonlarına doğru protestolar başladı.

Taraftarlar önce Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören'i 'Yeter Yıldırım Demirören' sözleriyle, ardından teknik direktör Lucescu'yu da 'Lucescu istifa' sözleriyle istifaya davet etti.

Ünlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafıÜnlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafı
Milliler hazırlık maçında da tat vermediMilliler hazırlık maçında da tat vermedi
Mircea Lucescu: Gitmem istenirse giderimMircea Lucescu: Gitmem istenirse giderim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu yıldırım demirören Türkiye a milli futbol takımı

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

İşte gözyaşlarının nedeni! Acı gerçek...

İşte gözyaşlarının nedeni! Acı gerçek...

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!

Arda Turan ve Okan Buruk için FETÖ kararı!

Frozen 1907 Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Frozen 1907 Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lucescu isyan etti! 'Beni eleştirenler kim, seviyeleri nedir?

Lucescu isyan etti! 'Beni eleştirenler kim, seviyeleri nedir?

Shevchenko: Türkiye Lucescu ile çok iyi şeyler başarabilir

Shevchenko: Türkiye Lucescu ile çok iyi şeyler başarabilir

Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

Milliler hazırlık maçında da tat vermedi

Milliler hazırlık maçında da tat vermedi

Mircea Lucescu: Gitmem istenirse giderim

Mircea Lucescu: Gitmem istenirse giderim

Andriy Shevchenko: Bu bir dostluk maçı

Andriy Shevchenko: Bu bir dostluk maçı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.