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Türkiye ve Bulgaristan arasında ülkeye girişlerde aşı sertifikası bulunanlar Kovid-19 testinden muaf tutulacak

28.05.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valiliği: - "Vatandaşlarımız Türkiye'de yetkili makamlarca tanzim edilen Kovid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde ayrıca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan'a seyahat edebileceklerdir" - "Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Kovid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde Türkiye'ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir"

EDİRNE (AA) - Türkiye ve Bulgaristan arasında bağışıklık/aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde Kovid-19 testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan arasında karşılıklı Kovid-19 test muafiyeti şartlarının belirlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın Türkiye'de yetkili makamlarca tanzim edilen Kovid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının (Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları) bulunması halinde ayrıca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan'a seyahat edebileceklerdir. Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Kovid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde (2. dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye'ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir. Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır."

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