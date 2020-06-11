Türkiye ve dünya gündemi Radyo Başakşehir’de

24 TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Murat Çiçek’in sunduğu “Gündem” programı Radyo Başakşehir’den dinleyicilere merhaba dedi. Kritik konuların masaya yatırıldığı programda Çiçek’in analizleri ve uzman konukların yorumları, ülke ve dünya gündemine farklı bir bakış açısı getirdi.

Radyo Başakşehir’de gündemi yakından takip etmek isteyenler için dolu dolu bir program daha başladı. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni, deneyimli gazeteci Murat Çiçek, “Gündem” programıyla Radyo Başakşehir’de dinleyicilerin karşısına çıktı. Türkiye ve dünyada gelişen güncel olayların değerlendirildiği programda Çiçek ve uzman konuklarının analizleri, olaylara farklı bir soluk getirdi. Çiçek’in konukları canlı telefon bağlantılarıyla Erhan Yıldırım, Melik Yiğitel ve Yusuf Alabarda oldu.

ABD’deki olaylar ve Müslümanlara bakış açısı

New York eyaletinde 16 yıl boyunca polis teşkilatı başkanı danışmanlığı yapan Erhan Yıldırım, ABD’deki sokak eylemlerini değerlendirdi. Olaylarla birlikte aynı mezhepten olan Hristiyanların bile birbirinden nefret etmeye başladığını söyleyen Yıldırım, eylemlerin baş rolündeki ANTİFA örgütünün terör grubu olarak görüldüğünü, ABD Başkanı Trump’ın da bunun farkında olduğunu söyledi. Yıldırım, ABD polisinin Müslümanlara bakış açısından da bahsetti. Danışmanı olduğu polis teşkilatı başkanının kendisinden, suç oranı yüksek bir bölgeye, suç oranının düşmesi için cami yapma konusunda fikir aldığını söyledi.