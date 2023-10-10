Türkiye ve İtalya EURO 2032'nin ev sahipliğini yapacak! Toplam 10 şehirde düzenlenecek turnuvanın tüm detayları belli oldu...

Türkiye ve İtalya, Nyon'da EURO 2032 için UEFA Yönetim Kurulu'na sunum yaptı. Yapılan sunum ardından UEFA heyeti ufak bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından olumlu sonuç çıktı ve EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye ve İtalya'ya ortaklaşa olarak verildi.

7 KEZ ADAY OLMUŞTUK

Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

"UEFA'YA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın kararı sonrası teşekkür paylaşımı yaptı.

"Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi.

Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, "Play as One" mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

UEFA'DAN TEBRİK MESAJI

UEFA, Türkiye ve İtalya'yı Euro 2032 kararından dolayı tebrik etti.

FUTBOL ELÇİMİZ VOLKAN DEMİREL

Türkiye-İtalya adaylık sunumunda TFF'yi sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.

EURO 2028'DEN ÇEKİLDİ

EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından çekildi.

TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.

5'ER ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AÇILIŞ VE FİNAL PAYLAŞILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

"HARİKA BİR ORGANİZASYON OLACAK"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı daha önce yaptığı açıklamada, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.

İLK KEZ TEK BAŞINA ADAY OLDU

Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu.

EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı.

Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.

EURO 2024'Ü ALMANYA KAZANDI

Türkiye, EURO 2024'e tek başına aday oldu ve ev sahipliği için Almanya ile mücadele etti.

UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin oylamasında turnuvaya ev sahipliği hakkını Almanya kazandı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Almanya'ya 12, Türkiye'ye ise 4 oy çıktığı duyuruldu.

