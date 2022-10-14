Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan açıklama:

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, özel yarışmalara katılan sporculardan 100 avro para alındığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu (IFBB) tarafından düzenlenen özel yarışmaların sporculara şahsi ve özel kariyer planlama imkanı verdiği belirtildi.

Söz konusu özel yarışmalarda başarılı sporculara profesyonel sporcu kartı verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''IFBB tarafından düzenlenen özel yarışmalar, federasyonumuz resmi faaliyet takviminde yer almamakla beraber, federasyonumuz üzerinden kayıt şartı aranmaktadır. Ancak federasyonumuzla hiçbir alakası olmayan bu tür özel yarışmalara, katılmak isteyen sporcular ile ilgili yaşanan süreç, federasyonumuz iş yükünü ve maliyetlerini artırmaktadır. Bu özel yarışmalara bireysel olarak katılmak isteyen sporcuların federasyonumuzca takibinin yapılarak, federasyonumuz üzerinden her bir sporcu için ayrı ayrı gerçekleşen kayıt işlemleri, yapılan uluslararası yazışma ve görüşmelerin masrafı ve giderleri için 100 avro karşılığı Türk lirası ücret talep edilmektedir. Ancak federasyonumuz resmi sosyal ağlarında, konu ile yapılan açıklamada, '100 avro karşılığı Türk lirası' ibaresi sehven unutulduğundan yanlış anlaşılmalara neden olmuştur.

Federasyonumuzca bugüne kadar, seminer, kurs, eğitim, uluslararası ve özel yarışmalara katılım-kayıt ücreti bedeli olarak, avro, dolar ve benzeri hiçbir döviz cinsi ödeme alınmamıştır. Federasyonumuz hesapları şeffaf ve açıktır. Bahsi geçen ücret özel statüsü gereği sporculuk hayatını profesyonel olarak devam ettirmek isteyen sporcuların, federasyonumuzca yürütülen özel işlemleri için, yapılan yazışma ve görüşme masraflarına istinaden talep edilmektedir. Ülkemiz genelinde, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarınca çarpıtılarak haber yapılan '100 avro kayıt ücretinin federasyonumuza gelir olarak kaydedildiği' yönündeki açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."

