Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta sürüyor

Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ın Turhal ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Havacılık Federasyonu ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Tuhak Sportif Havacılık Kulübü tarafından Şenyurt Mercimektepe mevkisinde organize edilen şampiyonaya, 4 ülkeden 70 sporcu katılıyor.

Tuhak Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Başdemir, AA muhabirine, şampiyonada puan yarışlarının bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra İran, Almanya, İsveç ve Avusturya'dan sporcuların katıldığına işaret eden Başdemir, "İlçemizde yapılan bu şampiyonada puan alan sporcularımız milli takıma seçiliyor. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'na 65 erkek ve 5 kadın sporcumuz katılıyor. On sporcumuz yabancı." diye konuştu.

Mercimektepe'de 3 kalkış noktaları olduğunu anlatan Başdemir, sporcuların genel, kadınlar ve kulüpler klasmanında yarıştıklarını aktardı.

Şampiyonanın ikinci gününde de sporcular, bin 200 metre yükseklikteki Mercimek Tepe'den atlayışlarına devam etti.

Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.

