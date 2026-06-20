Türkiye'ye 64. saniyede soğuk duş! Paraguay rekor kırdı

Avustralya mağlubiyetinin ardından gruptan çıkma umutlarını yeşertmek için Paraguay karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan A Milli Takımımız, San Francisco Bay Area Stadı'ndaki kritik mücadeleye hiç beklemediği bir şokla başladı.

KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde savunmada yaşanan anlık konsantrasyon kaybını affetmeyen Paraguay, 64. saniyede Matias Galarza'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Bu beklenmedik gol, hem teknik heyette hem de ekran başındaki milyonlarca taraftarda adeta soğuk duş etkisi yarattı. Ölüm kalım maçına geride başlayan millilerimiz, oyun planını erken safhada değiştirmek zorunda kaldı.

TURNUVANIN EN ERKEN GOLÜ REKORU EL DEĞİŞTİRDİ

Matias Galarza'nın Ay-Yıldızlı ağlara gönderdiği bu gol, 2026 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki istatistiklerini de altüst etti. 64. saniyede gelen bu gol, turnuvanın şimdiye kadar atılan en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Bilindiği üzere organizasyondaki bir önceki erken gol rekoru, İskoçya ağlarını sarsan Ismael Saibari'ye aitti. Galarza, attığı bu şok golle Saibari'nin rekorunu elinden almış oldu.