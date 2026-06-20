SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Türkiye'ye 64. saniyede soğuk duş! Paraguay rekor kırdı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki tamam ya da devam maçında Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, mücadeleye adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılarımız, henüz 64. saniyede Matias Galarza'nın ayağından yediği golle 1-0 geriye düşerken, bu gol turnuva tarihine geçti.

Türkiye'ye 64. saniyede soğuk duş! Paraguay rekor kırdı
Emre Şen

Avustralya mağlubiyetinin ardından gruptan çıkma umutlarını yeşertmek için Paraguay karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan A Milli Takımımız, San Francisco Bay Area Stadı'ndaki kritik mücadeleye hiç beklemediği bir şokla başladı.

KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

Türkiye ye 64. saniyede soğuk duş! Paraguay rekor kırdı 1

Karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde savunmada yaşanan anlık konsantrasyon kaybını affetmeyen Paraguay, 64. saniyede Matias Galarza'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Bu beklenmedik gol, hem teknik heyette hem de ekran başındaki milyonlarca taraftarda adeta soğuk duş etkisi yarattı. Ölüm kalım maçına geride başlayan millilerimiz, oyun planını erken safhada değiştirmek zorunda kaldı.

TURNUVANIN EN ERKEN GOLÜ REKORU EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye ye 64. saniyede soğuk duş! Paraguay rekor kırdı 2

Matias Galarza'nın Ay-Yıldızlı ağlara gönderdiği bu gol, 2026 Dünya Kupası'nın şu ana kadarki istatistiklerini de altüst etti. 64. saniyede gelen bu gol, turnuvanın şimdiye kadar atılan en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Bilindiği üzere organizasyondaki bir önceki erken gol rekoru, İskoçya ağlarını sarsan Ismael Saibari'ye aitti. Galarza, attığı bu şok golle Saibari'nin rekorunu elinden almış oldu.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
06:00 58'
Türkiye Türkiye
0 - 1
Paraguay Paraguay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni kuralın ilk kırmızı kartı Paraguay'an oyundan atıldıYeni kuralın ilk kırmızı kartı Paraguay'an oyundan atıldı
Vinicius Junior tarih yazdı! Ronaldinho'yu geçtiVinicius Junior tarih yazdı! Ronaldinho'yu geçti
Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.