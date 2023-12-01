Türkiye'ye dönen Güven Yalçın, Süper Lig'in tozunu attırıyor! Yine skor katkısı yaptı

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jensen (k.k), 49. dakikada Mendes ve 53. dakikada Can Keleş kaydetti. Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Karagümrük, puanını 17'ye yükseltti. Bu sezon 10. kez mağlup olan İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

GÜVEN YALÇIN MAÇA DAMGA VURDU

Karagümrük'te Güven Yalçın, karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu. Türkiye'ye bu sezon başında kiralık olarak geri dönen Yalçın, İstanbulspor maçında takımının attığı 2 golün asistini yapan isim oldu.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 10 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 kez de gol sevinci yaşadı.





