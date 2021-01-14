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Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 14.01.2021 20:51 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın veda ettiği basın toplantısında gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni sözleşme için Gaziantep FK ile anlaşma sağlayamayan ve yönetimle sıkıntı yaşayan Sumudica, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Marius Sumudica ile Gaziantep FK arasında yollar geçtiğimiz günlerde resmen ayırmıştı. "Kulübe yardım etmek için eşimden para isteyeceğim" sözleriyle gündeme damga vuran, başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını yalanlayarak yönetimi zor durumda bırakan Sumudica'nın görevine son verilmişti.

17 MAÇTA 31 PUAN TOPLADI

Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK bu sezon oynadığı 17 maçta 31 puan toplamış ve ligde dördüncü sırada yer alıyordu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kral adam antep cezasını çekecek göreceksiniz
harika hocaydı be
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