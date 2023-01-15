Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer! Adana Demirspor Hulk ile her konuda anlaşma sağladı

Adana Demirspor, Balotelli'nin ardından Türkiye'ye bir yıldızı daha kazandırmak üzere... Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk ile görüşme yapan Adana temsilcisinin her konuda anlaşma sağladı.

SİNAN ENGİN AÇIKLADI

Spor yorumcusu Sinan Engin, "Hulk, Adana Demirspor'da. Transfer bitti." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Adana Demirspor'dan herhangi bir yalanlama gelmedi.

114 MİLYON EURO

Bugüne kadar yaptığı transferlerin toplamında bonservis olarak 114 milyon Euro'yu gören Hulk, şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Atlético Mineiro'da top koşturuyor. 2021 yılında Atlético Mineiro'ya transfer olan Hulk, 114 maçta 65 gol, 17 asist yaparak inanılması zor bir istatistiğe imza attı. 36 yaşında olmasına rağmen üst düzey fiziğiyle hala dikkatleri üzerine çeken Hulk'un eski günlerden hiçbir şey kaybetmediği bu istatistiklerle görülüyor.



