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Türkiye'yi deprem vurdu! MasterChef Tunahan paylaştı: "Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kaldı"

06.02.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle sıcak bir konsept sunan Taha Duymaz son dönemde değişimiyle gündeme geliyordu. Hatay'da zorluk içinde büyüyen fenomen Taha Duymaz ve ailesinin depremde enkaz altında kaldığı iddia ediliyor. Taha Duymaz deprem sonrası henüz bir paylaşımda bulunmadı. MasterChef Tunahan da arkadaşıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Türkiye'yi deprem vurdu! MasterChef Tunahan paylaştı: "Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kaldı"

Türkiye son yılların en büyük deprem felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya olmak üzere 10 şehirde etkili oldu.

Yardım çalışmaları sürerken enkaz altından da haberler geliyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyurarak geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz'dan da kötü haber geldi.

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İddialara göre zorluk içinde yaşayan ve yemek paylaşımlarıyla ünlenen Duymaz ve ailesi Hatay'da enkaz altında kaldı.

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Taha Duymaz'ın yakınlarının sosyal medyada yardım istemesi dikkat çekerken fenomenin de henüz paylaşım yapmaması herkesi korkuttu.

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MasterChef Tunahan Ak da geçtiğimiz gün birlikte poz verdiği fenomenle ilgili yardım paylaşımı yaptı.

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