Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş ile oyun yapan Mete Horozoğlu'nun son hali

Nefes filminin “Uyursan ölürsün” repliğiyle efsaneleşen komutanı, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin Zülfikar Ağa’sı, Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i...

Pek çok rol ile hafızalara hazınan Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etti ve ABD’nin New Jersey şehrine yerleşti.

Bu kadar zamandır ne yaptığı merak edilen Horozoğlu, bir süredir Erdem Baş ile birlikte şehir şehir dolaşarak Ormantik Komedi oyunuyla sahnede boy gösteriyor.

"TÜRKİYE'DE DE GÖÇMEN GİBİYDİM"

Sosyal medyayı da aktif kullanan başarılı oyuncu son haliyle dikkat çekti.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde Oksijen gazetesine yaptığı bir açıklamada “Kendi hayatımın içinde bir göçmen olarak yaşarken, farklı ülkede olmak bana ekstra göçmenlik getirmiyor” demişti.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

