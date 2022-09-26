Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi! "Ev sahibi kontratı yenileyip..."

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Erdem Baş sosyal medyada gittiği günden beri yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Oyuncu son olarak, Kanada'da bir arkadaşı ve ev sahibi arasında geçen kira konusundaki diyaloğu paylaştı.

Amerika ile Kanadalıları kıyaslayan Baş, verdiği ev sahibi- kiracı örneği ile dikkatleri çekmeyi başardı.

"KİRA ZAMMI KİRACIYA DANIŞILIYOR"

Kanada'da ev kiralarına yapılan zammın bile kiracıya danışıldığını dile getiren Baş, şunları söyledi:

"Kanadalılarla Amerikalılar arasındaki fark nedir diye konuştum. Genel Hollywood filmlerinden Kanadalılarla fazla dalga geçiyorlar. Kanadalıların saf ve iyi niyetli olduğunu söylüyorlar.

Mesela bir arkadaş örnek verdi. Ev sahibi kontratı yenileyip zam yapacakmış. Önüne iki seçenek sunmuş: 2 bin 400 mü yoksa 2 bin 650 mi olsun diye kiracıya sormuş. Bizim arkadaş 2 bin 400 olsun deyince, ev sahibi doğru seçim demiş. 2 bin 400'e anlaşmışlar. Yani zammı bile kiracısına sormuş.

'EVİME ÇOK İYİ BAKTIN' PARASI

Hatta bir başkası daha anlattı. Evden çıkan kiracıya ev sahibi 1000 dolarlık çek kesip, vermiş. 'Evime çok iyi baktın, sana teşekkür ederim' deyip, çeki vermiş. Bu nedenle Kanadalıların iyi niyetli ve saf olduğunu söylüyorlar. İnsancıllar yani, hükümet de tabii bunda etkili."



