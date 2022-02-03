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Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü

03.02.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,58 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 88 bin 14 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,58 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 522 bin 697 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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