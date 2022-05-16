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  4. Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

16.05.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1358 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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