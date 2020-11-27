Türkiye’de 2019 yılında tıbbi atık miktarı 91 milyon kilograma ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Tıbbi Atık İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de sağlık kuruluşlarında 1 milyon 338 bin 914 kilogram tıbbi atık toplandı. Türkiye genelinde ise 91 milyon kilogram tıbbi atık toplandığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Tıbbi Atık İstatistiklerini yayımladı. Ülkemizde sağlık kuruluşlarında 91 milyon kilogram tıbbi atık toplandığı açıklandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, tıbbi atık istatistikleri kapsamında, 2019 yılsonu itibarıyla faaliyette olan bin 524 sağlık kuruluşundan 90 bin 920 ton tıbbi atık toplandığı tespit edildi. 2019 yılında toplanan tıbbi atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye’de 91 bin ton tıbbi atık toplandı

Türkiye genelinde ortalama 91 bin ton tıbbi atık toplanırken, Aydın ilinde 1 milyon 430 bin 787 kilogram, Denizli’de 1 milyon 338 bin 914 kilogram tıbbi atık çıkarılırken, Muğla ilinde ise sağlık kuruluşlarında toplam 815 bin 916 kilogram tıbbi atık toplandığı açıklandı.