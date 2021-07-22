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  4. Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor

22.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan: - "Her şey yolunda, ilaçlarının dozları azaltılıyor. Bayramdan sonra dışarıya çıkarmayı planlıyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın, bayramdan sonra hastane dışına çıkabileceğini bildirdi.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 14 saat süren operasyonla çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

Özkan, AA muhabirine, yakından ilgilendiği Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kollarını hissetmeye başladığını, his duygusunun daha da artacağını aktaran Özkan, 5-6 ay sonra hareketlerin başlayacağını dile getirdi.

Tedavi sürecinin çok iyi ilerlediğini vurgulayan Özkan, Ayılmazdır'ın bir sonraki bayramda kollarını rahatlıkla kullanabilir hale geleceğini kaydetti.

Özkan, Kurban Bayramı'nı babası ile hastanede geçiren Ayılmazdır'ın hastane dışına çıkabilecek duruma geldiğini belirterek, "Her şey yolunda, ilaçlarının dozları azaltılıyor. Bayramdan sonra dışarıya çıkarmayı planlıyoruz. Evi Antalya'da olsaydı, göndermeyi düşünürdük ancak uzakta. Bir müddet daha gözetimimiz altında tutacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.

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