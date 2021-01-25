Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyona yakın kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türkiye'de, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "önlenebilen bir ölüm nedeni" olarak tanımlanan, halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanseri, tedavi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

Değişen sosyo-kültürel yapı ile rahim ağzı kanser yükünün artacağı ve Türkiye için gelecek yıllarda çok daha büyük bir tehdit oluşturacağı öngörülüyor.

Tehlikeli olmasının yanında önlenebilir bir kanser olma özelliği taşıyan bu hastalık için tarama yapılması ve her ülkenin kendi kanser kontrol politikasını oluşturması öneriliyor.

Bir ülkede rahim ağzı kanserinden ölümü engellenen kadın sayısı, o ülkenin sağlık hizmetleri yönünden gelişmişliğin göstergesi sayılıyor ve kadına verilen değer ile doğru orantılı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Türkiye'de de buna yönelik proje kapsamında tarama programı başlatıldı.