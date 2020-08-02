YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye’de ilk defa online kurban kesimi

Türkiye’de ilk defa online kurban kesimi

ANKARA HABERLERİ  | 02.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kesim işlemlerini canlı yayınla vatandaşların hizmetine sundu.Kurban Bayramı namazını camilerde kılan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’na gelerek belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı.

Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kesim işlemlerini canlı yayınla vatandaşların hizmetine sundu.
Kurban Bayramı namazını camilerde kılan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’na gelerek belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı. Alana maskesiz girişe izin verilmezken, kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu.
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kurban kesim alanında hazır bulunarak, vatandaşların sağlığını ilgilendiren tedbirler konusunda gerekli olan kurallara azami şekilde uyulması için uyarılarda bulundu.
Pandemi dolayısıyla alana gelen misafir sayısını en aza indirgemek için internetten destek alan Pursaklar Belediyesi, “http://seyret.pursaklar.bel.tr” internet sitesi üzerinden kurban kesimini canlı yayınladı.
Her yıl kurbanlarının başında kesim sırasının gelmesini bekleyen vatandaşlar, bu yıl yetkililere kurbanlarını teslim ederek ya da vekaletlerini vererek sadece yetkililerin alındığı alanda yapılan kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından etlerini teslim aldı.

“Sosyal mesafeli bir kurban bayramı yaşıyoruz”
Vatandaşların kurban kesim alanına pandemi kurallarına uyularak alındığını bildiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hijyen kurallarına uyarak, maskelerimizi takarak, fazla kalabalığa izin vermeden ve sosyal mesafeli bir Kurban Bayramı yaşıyoruz. Korona virüs tedbirlerine azami ölçüde dikkat ediyoruz. Yaşlılarımız, hastalarımız ve kurban kesim alanına gidemeyen aileler kesilen kurbanlarını ‘http://seyret.pursaklar.bel.tr’ internet sitesi üzerinden canlı yayınla izleme imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizler için en güzel onur ve duygudur. Tüm hemşerilerimizin tekrardan Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, sağlıkla, huzurla, neşeyle geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kurbanlarını Pursaklar’da kestiren vatandaşlar ise, hijyenik bir ortamda sağlık önlemleri alınarak ibadetlerini yerine getirmekten ve sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Gürpınar’daki kazada yaralananların sayısı 19’a yükseldi

Gürpınar’daki kazada yaralananların sayısı 19’a yükseldi

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:00
Sabah
05:41
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:09
Yatsı
21:42

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Taşkent Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Mevsim Eczanesi
Yenimahalle
Nuraysel Eczanesi
Yenimahalle
İmece Eczanesi
Mamak
Pınarlı Eczanesi
Mamak
Bilir Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.