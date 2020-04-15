YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı

ANKARA HABERLERİ  | 15.04.2020 20:19 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde" - "875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tebir, tedavi. Gücümüzü kullanalım"

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 875 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Fahrettin Koca koronavirüs Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Ankara Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:04
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Eksel Eczanesi
Yenimahalle
Çamlıdere Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Eczanesi
Mamak
Kayalar Eczanesi
Mamak
Yeni Mutlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.