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Türkiye'de mahsur kalan Ukraynalı işitme engelli sporcular Tekirdağ'a geldi

14.03.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de mahsur kalan Ukraynalı işitme engelli sporcular Tekirdağ'a geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Savaş nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna işitme engelli futbol ile basketbol milli takımları Tekirdağ'a geldi.

Antalya'da mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın 30 sporcusu ile Burdur'da mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'nın 19 sporcusu Muratlı ilçesine ulaştı.

Sporcular, AFAD ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince eski Muratlı Anadolu Lisesi'nde bulunan öğrenci pansiyonuna yerleştirildi.

Sporcular ülkelerine dönene kadar sportif çalışmalarını ve antrenmanlarını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde sürdürecek.

Ukrayna İşitme Engelliler Spor Federasyonunun, söz konusu takımlar için resmi yazıyla yardım talebinde bulunması üzerine Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı imkanlar doğrultusunda Tekirdağ'a getirilen takımların konaklama ihtiyaçlarının AFAD iş birliğiyle karşılanacağı bildirilmişti.

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Tekirdağ Ukrayna

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