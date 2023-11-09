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Türkiye’de üniversitelerde bir ilk

09.11.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Üniversiteler arasında sadece Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde bulunan 3 boyutlu seramik yazıcı ile bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan karmaşık şekilli seramik parçalar kolaylıkla üretilebilecek.

Çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bir ilke imza attı. Öğrencilerine çok daha kaliteli bir eğitim vermek için yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat geçen üniversite, Fransa’dan getirtilen 3 boyutlu seramik yazıcıyı üniversitenin Seramik Eklemeli İmalat Üretim Laboratuvarına kazandırdı. Türkiye’de sadece 2 tane bulunan üniversiteler arasında ise tek olan bu yazıcı ile medikal, savunma ve havacılık sektörünün yapı taşlarını oluşturan karmaşık seramik malzemeler kolaylıkla üretilebilecek. Öte yandan Lisans Üstü Savunma Teknolojileri programı çerçevesinde ise cihaz kullanılarak öğrencilere bu cihazın eğitimi verilecek, öğrenciler cihaz üzerinden tez çalışmalarını da gerçekleştirme imkanı bulacak.

“KARMAŞIK ŞEKİLLİ SERAMİK PARÇALARIN ÜRETİMİNE İMKAN SAĞLIYOR”

Cihaz hakkında bilgiler veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Betül Kafkaslıoğlu Yıldız, bu cihazın geleneksel yöntemlerle üretilemeyecek kadar karmaşık şekilli parçaların üretimine imkan tanıdığını söyleyerek, “ Üniversitemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği laboratuvarımızda ileri seramik eklemeli imalat cihazımız bulunmakta. Bu cihaz geleneksel yöntemlerle üretilemeyecek kadar karmaşık şekilli parçaların üretimine imkan tanımaktadır. Örneğin kullanılan endüstriyel seramikler, alümina, zirkonya, alüminyum nitrür, silisyum nitrür gibi teknolojik seramiklerden hidroksiapatit, trikalsiyum fosfat gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılan seramiklere kadar uzanan oldukça geniş yelpazede üretim imkanı bulunmaktadır” dedi.

“ÜRETİLEN PARÇALAR BİRÇOK ENDÜSTRİYEL UYGULAMADA KULLANILABİLİR”

Yıldız, ileri seramik yazıcıyla üretilebilecek parçaların birçoğunun endüstriyel uygulamada kullanılabileceğini belirterek, “Örneğin savunma sanayinde, döküm maçalarının üretiminde kullanılabilir. Elektronik bileşen üretiminde kullanılabilir. Otomotiv sektöründe makine parçası olarak kullanılabilecek komponentler üretilebilir. En önemli uygulamalarından biri medikal uygulamalar. Örneğin hastaya özel ortopedik implantlar, kafatası implantları basılabilir. Veya kişiye özel diş implantları bu cihazımızda üretilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZDE ÜNİVERSİTE BAZINDA SADECE BİZDE BULUNMAKTA”

3 boyutlu seramik yazıcının üniversiteler bazında sadece Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde bulunduğuna değinen Yıldız, “İleri seramik eklemeli imalat cihazı ülkemizde üniversite bazında sadece bizde bulunmakta. İleri seramik yazıcılarının medikal alanda kullanımıyla kişiye özel implantlar direk hastaların kullanımına erişilebilecek düzeye gelebilecektir. Genel olarak bu cihazın çalışma prensibi basmayı istediğimiz parçanın çizimiyle başlıyor. Daha sonra parçayı bir üç boyutlu çizim programıyla hazırladıktan sonra cihazın yazılımına aktarıyoruz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra cihaz parçayı basıyor. Ham maddeyi şuan hazır olarak kullanıyoruz ama ham madde ile ilgili üretim çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitemiz Lisans Üstü Savunma Teknolojileri programında cihaz kullanılarak öğrencilere bu cihazın eğitimi verilmekte. Öğrenciler cihaz üzerinden tez çalışmalarını da gerçekleştirme imkanı bulmakta” şeklinde konuştu.

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