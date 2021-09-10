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Türkiye’den dünyaya açılan en başarılı girişimler Redbull.com’da

10.09.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement’a başvurular ise 24 Ekim’e kadar devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yeni neslin teknolojik girişimcilerini destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine dünyayı, toplumu daha iyi bir yer haline getirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile buluşturuyor. Genç girişimcilerin projelerini ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir ekosistem oluşturuyor.

Başvuru süreci devam ederken Redbull.com, genç girişimci adaylarına ilham olması adına Türkiye’den dünyaya açılan beş başarılı girişimi sıraladı.

Dünyanın en büyük online öğrenim topluluğu olan Udemy’nin kurucusu bir Türk. Udemy’yi 2010 yılında kuran Eren Bali, başarısının ardında ısrarcılığın ve deneyim sunabilmenin olduğunu anlatıyor. Bugün Udemy'nin değeri, 710 milyon doların üzerinde.

2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan Peak, bugün Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olmasının yanı sıra global mobil oyun pazarının da en büyüklerinden biri. 193 ülkede servis veren Peak, 2020’de Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı.

Kafa Topu’nu geliştiren oyun stüdyosu Masomo’nun kurucusu İbrahim Akman, aynı zamanda İzmo Bilişim, Webtekno, Teknostore platformlarının da yaratıcısı. Masomo, Miniclip Oyun Şirketine 2019 yılında 100 milyon dolara satıldı.

- Red Bull Basement’a başvurular 24 Ekim’e kadar devam ediyor

Girişimlerin hikayelerine ve Red Bull Basement’a dair daha fazla bilgiye "redbullbasement.com" adresinden ulaşılabiliyor. "Dünyayı iyileştirecek teknoloji odaklı bir fikrim var" diyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Teknolojiyi kullanarak değişim yaratmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement’a başvurular ise 24 Ekim’e kadar devam ediyor.

Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresiyle buluşma imkânı yakalıyor. Ülkelerin finalistleri Kasım 2021’de açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentorlar eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.

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