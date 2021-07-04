Türkiye'den Filipinler'deki askeri uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in güneyinde askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın bugün Sulu vilayetine bağlı Jolo adasında düşmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dost Filipinler halkının ve hükümetinin kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Filipinler Savunma Bakanlığı, içerisinde en az 85 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düştüğünü duyurmuş, yetkililer, kazada şimdiye kadar 50 kişinin kurtarıldığını, en az 29 kişinin ise öldüğünü bildirmişti.

