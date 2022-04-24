Türkiye'den Japonya'daki tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da gezi teknesi kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 16 kişinin de kaybolduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido'da dün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I"deki 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
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