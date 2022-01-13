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Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Türk tarihine ilişkin sözlerine açıklama:

13.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun "Türk yakın tarihi hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadelerin esefle karşılandığını" bildirdi.​​​​​​​

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sakelaropulu’nun, Atina'da inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşması hatırlatılarak "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu iddiaların Anadolu’yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgesindeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmediği vurgulanan açıklamada, "İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonunun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan’a, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız." ifadesine yer verildi.

Yunanistan’ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamların iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelediğine dikkat çekilen açıklamada, bu tür tutum ve davranışların, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan’ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. ​​​

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